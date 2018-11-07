«Лежат и всех бесят» – уральцы проклинают восемь «дорожных полицейских» на Полевском тракте

Уральцы, передвигающиеся по Полевскому тракту, собираются писать коллективную жалобу в областное ГИБДД. Раздражение у них вызывает установка сразу восьми так называемых дорожных полицейских на участке дороги в районе поселка «Полеводство». Летом и осенью на Полевском тракте пришли ремонтные работы, в результате которых и появились искусственные ограничители скорости.

«Все бы ничего, но их там положили сразу восемь – на коротком отрезке пути, в результате скорость полтока машин снизилась до 5-10 км в час, утром весь тракт стоит в пробке в Екатеринбург – ведь очень многие там работают и учатся, а вечером – в сторону Полевского. В итоге все и везде опаздывают! А эти навалы из асфальта лежат и всех бесят!» – пожаловалась в редакцию РИА «Новый День» жительница Полевского Нонна Глухарева. По замерам полевчан, если раньше дорога в Екатеринбург занимала примерно один час, то теперь из-за лежачих полицейских приходится тратить почти два часа.

Екатеринбург, Елена Васильева

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