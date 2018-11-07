Таксист заплатит пассажирке крупную сумму за разбитые айфоны

Свердловский облсуд оставил в силе решение первой инстанции, согласно которому водителя такси обязали заплатить пассажирке за два разбитых айфона.

Как рассказали РИА «Новый День» в пресс-службе облсуда, инцидент случился около года назад. Во время поездки в такси пассажирка поссорилась с водителем, конфликт перешел в драку. Женщина достала свой iPhone 6 и попыталась снять происходящее на камеру, но таксист выхватил телефон, бросил его на асфальт и растоптал. У пассажирки был при себе еще один гаджет – iPhone 4, но и его постигла та же участь. Водитель разбил его и уехал.

Пассажирка обратилась за помощью в полицию. Проверка подтвердила, что женщине был нанесен материальный ущерб и телесные повреждения. Но в возбуждении уголовного дела было отказано, таксист отделался штрафом в 10 тысяч рублей.

Женщина обратилась в Железнодорожный районный суд с требованием возместить ей ущерб в размере 36 469 рублей и компенсировать моральный вред в сумме 50 тысяч рублей. Суд согласился частично: с таксиста взыскали сумму причиненного ущерба в размере 36 439 рублей и расходы по уплате государственной пошлины в размере 1 294 рублей. Ответчик с решением не согласился и подал апелляцию в облсуд, пытаясь доказать, что чужих айфонов он не разбивал. Однако судебная коллегия согласилась с выводами районного суда.

Екатеринбург, служба информации

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