В ЕГД пройдут безальтернативные выборы руководителя счётной палаты

Комиссия по местному самоуправлению ЕГД большинством голосов рекомендовала бывшего силовика Андрея Парунина на должность главы муниципальной счётной палаты. Альтернативных претендентов на этот пост не было. Окончательное голосование за нового руководителя контрольно-ревизионного органа состоится на общем заседании думы.

Напомним, бывший замначальника Уральского окружного управления материально-технического снабжения МВД Андрей Парунин был представлен депутатам еще две недели назад. Его кандидатуру внес спикер думы Игорь Володин, но на тот момент официальных документов о выдвижении ещё не было. Несмотря на фальстарт, Парунину позволили выступить и ответить на вопросы слушателей. Тогда же кандидат удостоился хлесткой характеристики от депутата Александра Колесникова, который заявил: «Человек проработал в должности ревизора 20 лет. Место хлебное. Уже то, что его не посадили, говорит, что человек достойный».

Сегодня комиссия пропустила формальности с презентацией единственного претендента и сразу приступила к голосованию. В итоге кандидата Андрея Парунина поддержали 9 членов комиссии, один избранник воздержался.

Екатеринбург, Валентина Ярославцева

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