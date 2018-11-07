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Среда, 7 ноября 2018, 13:01 мск

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На водоемах Среднего Урала встает первый лед

Первый ледяной покров начал появляться на водоемах Свердловской области, преимущественно, в северной части. Правда, толщина льда пока не составляет и сантиметра, так что выходить на него нельзя.

В связи с появлением первого льда деятельность маломерных судов на территории Свердловской области была прекращена до следующего года. По прогнозам синоптиков, окончательно отрицательная температура установится в Свердловской области с середины этой недели. Когда на водоемах появится по-настоящему крепкий лед и начнется сезон зимней рыбалки, специалисты пока прогнозировать не берутся.

Екатеринбург, Елена Васильева

Екатеринбург. Другие новости 07.11.18

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