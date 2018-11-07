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Среда, 7 ноября 2018, 13:54 мск

Новости Екатеринбург

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Из-за ДТП на трассе Екатеринбург-Пермь образовалась большая пробка в обе стороны

На трассе Екатеринбург-Пермь образовалась большая пробка в районе Ревды, сообщают очевидцы. Там произошло ДТП – по информации водителей, на скользкой дороге занесло грузовой автомобиль, он перегородил полностью полосу для движения в сторону Перми и частично полосу для движения в другую сторону.

Скорость движения, по данным сервиса «Яндекс.Пробки», составляет не больше 10 километров в час. Дорожный затор начинается от Первоуральска в направлении Перми и до места ДТП, в обратную сторону ‒ от поворота на гору Волчиху.

Екатеринбург, Екатерина Норсеева

Екатеринбург. Другие новости 07.11.18

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