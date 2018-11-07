«Макарошки стоят одинаково». Китайцу, который привез на Урал 145 кг лапши, пришлось заплатить за них 29 тысяч рублей

Курьезный случай произошел на Кольцовской таможне. Как рассказали в пресс-службе ведомства, житель Харбина привез с собой на Урал 145 килограммов лапши. На таможне он объяснил, что собирается есть их сам, а не продавать, потому что в России таких макаронных изделий нет. При этом, согласно действующему законодательству, провезти в страну можно только 50 кг еды для личного пользования ‒ все остальное облагается пошлиной, четыре евро за килограмм. В итоге лапшу пришлось декларировать ‒ дополнительно житель Китая заплатил за нее около 29 тысяч рублей.

«Для жителей Китая характерно привозить с собой еду. Для многих очень важно питаться привычными продуктами, которых в России можно не найти. Везут и пряности, и соусы, и лапшу, и даже морепродукты в вакуумной упаковке», – рассказал начальник таможенного поста Аэропорт Кольцово Дмитрий Шишкин.

Екатеринбург, Елена Сычева

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