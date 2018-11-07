В Екатеринбурге загорелась кровля оборонного предприятия «Вектор»

Сегодня днем в Екатеринбурге загорелась крыша завода «Вектор», расположенного в районе перекрестка улиц Малышева – Гагарина.

Как сообщили РИА «Новый День» очевидцы, над крышей здания поднимался густой черный дым.

В пресс-службе ГУ МЧС рассказали, что пожар начался в 14.43. В его тушении были задействованы 17 единиц пожарно-спасательной техники, 48 человек. Открытое горение ликвидировано в 15.25, площадь пожара составила 15 кв.м. Пострадавших нет.

Екатеринбург, служба информации

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