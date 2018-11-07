На Химмаше перекладывают теплотрассу – отопление для домов организовали по временной схеме (ВИДЕО)

В Екатеринбурге в микрорайоне Химмаша полным ходом ведется работа по замене почти 700 метров трубопровода. К перекладке тепломагистрали на улице Инженерной приступили в начале сентября. Подробности – в материале РИА «Новый День».

Замена теплотрассы

Теплосеть на улице Инженерной была построена в 1975 году. Раньше этот объект инфраструктуры принадлежал заводу, теперь участок передан Екатеринбургской теплосетевой компании. Эксперты говорят, трубопровод был сильно изношен, а его нормативный срок эксплуатации превышен вдвое. Свой «вклад» внесла и местная неработающая ливневка, сточные воды которой стекали в канал теплотрассы. «Были очень большие проблемы по затоплению подвалов жилых домов по улице Инженерной. Поэтому было принято решение по перекладке с полной заменой строительной части данной теплотрассы», – рассказывает начальник РТС №7 екатеринбургской теплосетевой компании Олфат Талипов.

Теплосеть обеспечивает горячей водой и отоплением девять многоквартирных домов в поселке и около 160 частных домов в поселке Нижне-Исетский. Работы по перекладке изношенного участка теплотрассы начались в начале сентября. При этом, на отопительный сезон замена труб не повлияла, теплоснабжение организовано по временной схеме. В итоге, специалисты заменят 690 метров трубы диаметром 325 мм. Эксперты говорят, было решено поставить трубы большим диаметром, чтобы увеличить пропускную способность теплосети. «Будет меньше теплопотерь. И о порывах на этой теплотрассе можно забыть на 20-30 лет», – рассказал представитель подрядной организации Павел Вдовиченко.

Сегодня рабочие произвели переключение части теплотрассы, которая готова к эксплуатации с временного трубопровода на постоянную схему. В ЕТК говорят, что полностью перекладывать участок теплотрассы должны закончить 25 декабря. К этому же времени место раскопок планируют засыпать щебнем и выровнять. Весной здесь подрядчик проведет полное благоустройство участка с установкой поребриков и восстановлением асфальтированной дороги.

Екатеринбург, служба информации

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