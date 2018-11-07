Начальница аппарата гордумы Екатеринбурга ушла в отставку

В гордуме Екатеринбурга начались кадровые перестановки. Как сообщили в пресс-службе ЕГД, сегодня написала заявление об увольнении по собственному желанию руководитель думского аппарата Светлана Григорьева. Вместо нее на должность заступил Алексей Ситник, ранее возглавлявший управление общественных отношений.

Григорьева работала начальником аппарата гордумы с 2014 года, а до этого руководила юридическим отделом ЕГД. Фактически подготовка всех проектов решений думы проходила лично через нее, что не нравилось многим депутатам-новичкам в нынешнем созыве.

Ранее председатель комиссии по МСУ Алексей Вихарев анонсировал, что аппарат думы, как и структура администрации города, в ближайшее время будет реформирован. Пока изменения коснулись только документооборота в подконтрольной Вихареву комиссии – справочные материалы и другая информация обязательно дублируется для депутатов в электронном виде.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

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