В Екатеринбурге школьница заперла младшую сестру в горящей комнате и сбежала из дома

В Екатеринбурге полицейские разыскали 11-летнюю школьницу, сбежавшую из дома после странного поступка.

Девочка вместе с семьей проживает в частном доме в поселке Большой Исток. 5 ноября, когда родителей не было дома, она вместе со своей 4-летней сестрой играла со спичками. Дети случайно подожгли диван, после чего старшая дочь повела себя крайне странно.

«В полиции она пояснила, что думала, что дым уйдет сам, и закрыла в комнате младшую сестру, подперев дверь стулом. Сама девочка сказала, что сделала это для того, чтобы малышка не убежала из дома на мороз. Дом внутри сильно обгорел», – сообщил пресс-секретарь ГУ МВД по Свердловской области Валерия Горелых. К счастью, мать быстро вернулась и успела спасти младшую дочь. Школьница к этому моменту ушла из дома, взяв с собой 40 тысяч рублей из семейных сбережений. По данным полиции, она вызвала такси и уехала в торговый центр «Глобус», где накупила себе новой одежды. Вечером девочка остановилась переночевать в хостеле на улице Островского, где у нее не попросили предъявить документы.

Обнаружив пропажу старшей дочери, родители обратились в полицию. Правоохранители нашли школьницу на следующий день в ТЦ «Кит», где она спокойно пила кофе.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

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