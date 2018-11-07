«Революция была и будет делом молодым и веселым», – коммунисты отметили 101-ю годовщину Октябрьской революции (ФОТО, ВИДЕО)

Сегодня вечером в Екатеринбурге прошли акции, которые приурочены к 101-й годовщине Октябрьской революции. В рамках праздника возле памятника Ленину на Площади 1905 года собрались сторонники коммунистических движений.

Коммунисты отмечают годовщину революции

Первыми там провели свою акцию сторонники «Левого фронта». Активисты высказывались в духе того, что необходим возврат Советского Союза, национализация предприятий, обновление власти. «Революция была и будет делом молодым и веселым», – заявила одна из участниц акции с трибуны памятника.

Участники акции говорят, что на сегодняшний день в коммунистическом движении одна из главных проблем – это разобщенность объединений. «Много коммунистических партий. В принципе, идеи у них все одни. Просто они идут к ним по-разному. Так вот и хотелось бы объединиться, найти точки соприкосновения и выступать в будущем общим фронтом. Пока мы не порознь, но мы и не вместе», – сказал координатор «Левого фронта» в Екатеринбурге Виктор Кирлица.

Как передает корреспондент РИА «Новый День»,паралельно с митингом лефовцев, у Главпочтамта начался сбор членов КПРФ. Здесь поучаствовать в шествии пришли больше двух сотен человек.

Организаторы мероприятия говорят, их было бы и больше, если товарищи по идеологии тоже примкнули бы к их акции. «Мы работаем со всеми левыми организациями, которые есть в Екатеринбурге. Всех приглашаем. Но они решили отделиться», – Первый секретарь Ленинского районного отделения КПРФ Виталий Ряписов. В рамках акции участники прошествовали до памятника Ленину на Площадь 1905 года, где также провели митинг.

Самые яркие моменты с акций, посвященным 101-й годовщине Октябрьской революции – в видео «Нового Дня». Видео появится на нашем канале в ближайшее время.

Екатеринбург, Владислав Тринько, Александр Саливанчук

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