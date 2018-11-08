В Екатеринбурге сегодня похолодает до -14: спасатели прогнозируют пожары и всплеск ДТП

В Свердловской области объявлено о резком похолодании, сильном ветре и осадках в виде снега.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ГУ МЧС, в ночь с четверга на пятницу в Екатеринбурге температура воздуха опустится до -14, а в горных и северных районах области – до -20, ветер северный, с порывами в городе – до 14 м/с, в области – до 17 м/с.

Специалисты МЧС прогнозируют рост числа пожаров в связи с активным использованием печного отопления и электрообогревателей, коммунальные аварии, гололёд, увеличение количества ДТП.

Сейчас в Екатеринбурге около нуля, периодически идет снег. На дорогах города уже зафиксированы многокилометровые пробки.

Екатеринбург, служба информации

Екатеринбург. Другие новости 08.11.18

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