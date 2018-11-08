В районе Химмаша потерялся 10-летний мальчик (ФОТО)

В Екатеринбурге ищут 10-летнего школьника Женю Левина, который вчера днем ушел из дома и не вернулся.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-группе УМВД по городу, вчера мальчик, живущий по адресу ул. Инженерная, 43 (мкр-н Химмаш), пришел из школы, пообедал и ушел гулять. Домой Женя не вернулся. Семья благополучная, на учете в полиции не состоит. Конфликтов с родными у ребенка не было. Приметы мальчика: возраст 10 лет, рост 132 см, телосложение среднее, славянской внешности, волосы светло-русые, глаза голубые. Был одет в черную куртку с капюшоном, отороченным мехом бежевого цвета, спортивные брюки черного цвета, черные ботинки из нубука, синяя шапка.

Всех, кому известно о местонахождении школьника, просят позвонить по телефонам: (343) 356-42-13 (Дежурная часть ОП № 13), 294-14-94 (Дежурная часть УМВД по г. Екатеринбургу), либо «02».

Екатеринбург, служба информации

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