Екатеринбург плетется на седьмом месте в голосовании по выбору столицы «Тотального диктанта»

В России продолжают выбирать столицу «Тотального диктанта»-2019. Сама акция пройдет 13 апреля, а автором текста стал писатель, литературовед и критик Павел Басинский, по сценарию которого снят фильм «История одного назначения». По замыслу организаторов акции, в столице «Тотального диктанта» на одной из площадок текст будет читать сам автор.

Скорее всего, Екатеринбургу не достанется это право ‒ город плетется на седьмом месте в рейтинге. К настоящему моменту за него проголосовали 1666 человек. У лидера голосования ‒ Пензы ‒ 3111 голосов. По условиям выборов, в следующий этап отбора пройдут только пять городов, представители которых будут защищать свои заявки перед жюри, оно и определит, какой из них станет столицей «Тотального диктанта».

Добавим, что голосование на сайте акции продлится до 19 ноября. При этом голосовать можно ежедневно.

Екатеринбург, Елена Сычева

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