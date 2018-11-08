Уральцы скупили лимитированную коллекцию Moschino и H&M за два часа

В Екатеринбурге сегодня утром случился ажиотаж по поводу старта продажи лимитированной коллекции Moschino и H&M. Уже около 9 часов утра покупателей стали запускать небольшими партиями в магазин в «Гринвиче», причем на покупки каждому отводилось по 10 минут.

В итоге к полудню практически всю одежду и аксессуары из линейки продали, хотя некоторые вещи еще остались. Очереди за последними вещами из капсульной коллекции к текущему часу нет, но, в основном, посетители уходят из магазина без покупок ‒ самые ходовые размеры разобрали в первый час.

Екатеринбург, Елена Сычева

Екатеринбург. Другие новости 08.11.18

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