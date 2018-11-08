Пропавший вчера на Химмаше мальчик нашелся в торговом центре

Екатеринбургская полиция нашла 10-летнего мальчика, который вчера днем ушел гулять и не вернулся.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе городского УМВД, ничего плохого со школьником не случилось. Его и его друга полиция нашла сегодня утром в ТРЦ на улице Щербакова. Мальчики пояснили, что вчера гуляли по этому ТРЦ вплоть до его закрытия. Потом доехали до своего района, но по домам не пошли, вместо этого провели ночь, греясь в подъездах, а утром опять вернулись в ТРЦ. С родителями школьников проведена профилактическая беседа.

Напомним, об исчезновении мальчика в полицию сообщила его мать вчера поздно вечером. С ее слов, сын вернулся из школы, пообедал, ушел гулять, но к вечеру не вернулся.

Екатеринбург, служба информации

Екатеринбург. Другие новости 08.11.18

Взяткой стал охотничий дом – подробности дела начальника УВД Первоуральска. / Директор ЦПКиО Роман Шадрин потребовал «официальности» конкурса концепций по развитию парка. / Бюджетный комитет заксо порадовал министра Кулаченко послушанием. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2018, РИА «Новый День»