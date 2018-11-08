Взрыв на детской площадке на Чкалова квалифицировали по статье «хулиганство»

По факту взрыва на детской площадке на лице Чкалова возбудили уголовное дело. Следователи продолжают расследовать дело по взрыву, который произошел в Екатеринбурге во дворе на Чкалова. Женщина, пострадавшая в ходе инцидента, рассказала, что угрозы здоровью уже нет.

«Следственным отделом по Ленинскому району г. Екатеринбург СК России по Свердловской области по данному факту расследуется уголовное дело по ст. 213 УК РФ (хулиганство). В ходе следственных мероприятий устанавливаются все обстоятельства случившегося», – рассказали в пресс-службе СУ СК РФ по Свердловской области.

Напомним, инцидент произошел 16 октября на детской площадке возле дома №131 по улице Чкалова. Тогда работница ЖЭУ Нина Аминова несла от подъезда до мусорных контейнеров пакет, который в итоге воспламенился в руках женщины. У пенсионерки обгорела одежда, она получила термические ожоги на ноге и руке. Сейчас женщина говорит, что её здоровью ничего не угрожает, чувствует она себя хорошо. А со дня происшествия у неё не зажила только одна рана.

Инцидент на детской площадке

Екатеринбург, служба информации

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