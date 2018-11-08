Фитнес-тренеру, которого обвинили в педофилии по заявлению семилетней девочки, дали восемь лет «строгача»

В Екатеринбурге суд вынес приговор фитнес-тренеру, которого обвинили в педофилии. Инцидент произошел около года назад в спортивном центре на улице Посадской. Мужчина сидел на диване в фойе, там же находилась семилетняя девочка, которая пожаловалась родителям на домогательства со стороны тренера. По ее словам, он трогал ее, демонстрировал ей свои половые органы, прикрываясь папкой с бумагами.

Дело получило широкий резонанс ‒ мужчину отправили в СИЗО, где он находился почти год, а видеозапись с камеры наблюдения, установленной в фойе спортцентра, называли непоказательной. «В ходе расследования следователями допрошено более 30 свидетелей, с участием соответствующих специалистов осмотрены и проанализированы видеозаписи с камер наблюдения, установленных в спортцентре, проведены судебные экспертизы, в том числе молекулярно-генетическая, психолого-психиатрические», ‒ сообщили в пресс-службе СУ СКР по Свердловской области.

В итоге суд признал тренера виновным в «иных действиях сексуального характера, совершенных в отношении несовершеннолетней» (п. «б» ч. 4 ст. 132 УК РФ). Мужчину приговорили к восьми годам лишения свободы в колонии строгого режима. Защита тренера намерена обжаловать приговор.

Екатеринбург, Елена Сычева

Екатеринбург. Другие новости 08.11.18

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