Полицейские нашли в лесу под Екатеринбургом 30 кг наркотиков

Свердловские и новосибирские силовики в ходе совместной операции обнаружили в районе 297 километра автодороги Пермь – Екатеринбург тайник с крупной партией наркотиков. В лесу были спрятаны пакеты с психотропной «синтетикой» и гашишем общей массой более 30 килограммов – это свыше 35 тысяч смертельных доз. Общая стоимость запрещенных веществ с учетом цен черного рынка составила бы порядка 60 миллионов рублей, сообщил пресс-секретарь ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых.

Обнаруженные наркотики были изъяты и направлены на экспертизу. По факту находки возбуждено уголовное дело по ст. 228 УК РФ. Эта статья предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 15 до 20 лет. Сейчас оперативники свердловского управления по борьбе с оборотом наркотиков устанавливают хозяина тайника.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

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