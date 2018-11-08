Праймериз ЕР по довыборам в заксо пройдут по открытой модели

Предварительное голосование по отбору кандидатов от «Единой России» на выборах 2019 года в Свердловской области пройдёт по первой, то есть открытой модели.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом заявил сегодня на региональной партийной конференции секретарь областного отделения ЕР Виктор Шептий.

Напомним, в марте в Орджоникидзевском одномандатном округе выберут одного депутата заксобрания вместо Игоря Володина, который по итогам сентябрьских выборов стал депутатом гордумы Екатеринбурга.

Кроме того, в 2019 году выберут депутатов местных дум Верхней Туры и Верхотурья.

Екатеринбург, Евгения Вирачевва

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