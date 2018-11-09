Таможенники предупредили уральцев, что нельзя заказывать на AliExpress

Кольцовская таможня готовится к распродаже на AliExpress, которая пройдет 11 ноября. Как правило, после этого дня число посылок из Китая на Урал резко возрастает. Но и без специальных акций число международных почтовых отправлений, проходящих через таможенный пост Кольцово, выросло на 80%. Так, в 2017 году таможенники проверили 43,4 млн мелких пакетов, а с начала этого года на Урал поступило уже больше 70 млн посылок.

При этом нередко уральцы заказывают товары, запрещенные в РФ, они составляют примерно 3-4% посылок. К ним относятся средства для скрытой записи аудио или видео, мобильные телефоны без нотификации, холодное оружие (кастеты, телескопические дубинки, нунчаки), семена и саженцы растений, взрывчатка, радиоактивные, наркотические и ядовитые вещества.

«Мы фиксируем значительный рост числа международных почтовых отправлений с запрещенными препаратами – только за десять месяцев этого года мы выявили 74 случая перемещения наркотических веществ», – рассказал начальник Кольцовской таможни Анатолий Тимощенков.

Екатеринбург, Елена Сычева

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