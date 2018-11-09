В Ивделе открыли новый водозабор (ФОТО)

Накануне в Ивделе после реконструкции торжественно запустили городской водозабор № 2. Работы начались в мае этого года. Прежний водозабор строился еще в середине прошлого века для котельных учреждений пенитенциарной системы. Так что к 2018 году многие конструкции пришли в негодность. Рабочим пришлось восстанавливать кран-балку, выпущенную еще в 70-е в Болгарии, приводить в порядок полы, монтировать приточно-вытяжную вентиляцию, очищать все от плесени и грибка. Все, что осталось от старого здания водозабора ‒ это кирпичные стены, которые отреставрировали и укрепили.

«Объект был достаточно жестко привязан по срокам. Была поставлена задача запустить водозабор в октябре-ноябре этого года. И он начинает уже функционировать. Вода идет хорошего качества. До этого практически очистных здесь не было, и люди пили воду из реки. Мы гарантируем, что сейчас вода, которая забирается из реки, будет чиститься и полностью соответствовать санитарным нормам и правилам питьевого водоснабжения», – рассказал директор «Святогора», силами которого проводился ремонт, Дмитрий Тропников.

Вода, прежде чем попадать к ивдельчанам, будет проходить многоуровневую очистку. Сначала ‒ через поверхностный водозабор и закрытый водоприемный колодец, где она будет отстаиваться, после ‒ через механические фильтры на установку напорной фильтрации. Затем в воду будут добавлять реагенты, нейтрализующие химические и органические вещества. Далее ‒ две ступени фильтров, с кварцевым песком и активированным углем. Очищенная вода будет храниться в двух резервуарах общей емкостью 300 кубометров ‒ это запас на пиковые периоды потребления, чтобы насосы работали равномерно и могли прослужить долго и эффективно.

«Это эпохальное событие, которого город ждал более 30 лет. Такой очистки воды в Ивделе не было никогда. Инвестиции в решение вопроса с качеством питьевой воды превышают 50 миллионов рублей. 2018 год запомнится горожанам именно запуском этого коммунального объекта», – отметил мэр Ивделя Петр Соколюк.

Екатеринбург, Елена Сычева

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