На Среднем Урале ради борьбы с экстремизмом создадут базу данных трудных подростков

Правительство Свердловской области планирует в 2019 году внедрить информационный банк, в котором будут размещены сведения о трудных подростках и их семьях. База данных создается в целях профилактики правонарушений среди несовершеннолетних. Также с помощью этой системы правоохранители смогут выявлять школьников, подверженных влиянию террористических идеологий. Отмечается, что такая работа ведется во всех регионах страны.

«Необходимо объединить усилия по проведению профилактической работы в молодежной среде. Как правило, именно эта возрастная аудитория наиболее восприимчива к радикальным идеям, уязвима к пропаганде насилия и экстремизма, и террористической идеологии», – заявил первый вице-губернатор региона Алексей Орлов на внеочередном заседании антитеррористической комиссии. Он отметил, что намного проще предотвратить инцидент, нежели разбираться с его последствиями.

По словам областного министра образования Юрия Биктуганова, технология выявления подростков, вовлеченных в идеологию терроризма при использовании социальных сетей и мессенджеров, разрабатывается с привлечением представителей научного, педагогического и медицинского сообщества. В целом, система по учету трудных подростков облегчит работу сотрудников полиции и ПДН, которые смогут значительно быстрее реагировать на правонарушения, в том числе в школах и других учебных заведениях.

В департаменте информполитики добавили, что информация из базы данных будет доступна только надзорным органам и ведомствам, задействованным в системе профилактики правонарушений.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

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