Екатеринбуржцы пачками скупают плюшевых акул «Блохэй» (ФОТО)

В екатеринбургском магазине IKEA со скоростью света раскупают фирменные игрушки – плюшевые акулы «Блохэй». Пользователи соцсетей полюбили их за забавное выражение морды и создали новый мем.

Несмотря на то, что смешные фотографии с акулами популярны с лета, волна хайпа докатилась до Среднего Урала только сейчас.

Как рассказала «Новому Дню» одна из горожанок, еще месяц назад игрушку можно было купить без проблем, но на этой неделе покупателей встречает пустой прилавок. Популярных акул раскупают сразу после открытия магазина, а заказать их онлайн невозможно. Из-за огромного спроса появились перекупщики, которые предлагают «Блохэй» по завышенным ценам: в IKEA игрушка стоит 1,5 тысячи рублей, стоимость на «Авито» начинается от 2,5 тысяч.

В магазине сообщают, что поставки акул запланированы на каждую неделю. Например, завтра в Екатеринбурге появится 17 новых игрушек, но количество желающих их приобрести в разы больше.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

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