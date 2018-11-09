ТСЖ не дает известному ресторатору открыть в центре города новый общепит

Известный екатеринбургский ресторатор Олег Ананьев столкнулся с непониманием горожан – они не хотят, чтоб он открывал под окнами жилого дома новый общепит. Напомним, что минувшим летом Ананьев анонсировал открытие в уральской столице заведения с азиатской кухней на перекрестке улиц Малышева и Хохрякова. В конце октября в прессе появилась информация, что ресторатор присмотрел для нового проекта пустующее помещение в доме на Хохрякова, но с его планами не согласились жильцымногоэтажки. Ранее там находились торговые площади, однако все магазины оказались убыточными. Для обустройства азиатского ресторана требуется, как минимум, проложить вентиляционный короб по стене дома и перестроить канализацию – это решение должны поддержать не менее 2/3 собственников помещения.

«В ТСЖ активно курсирует информация, что кто-то из жильцов общался с Ананьевым и пообещал ему лояльность всех проживающих в доме во время голосования за открытие ресторана. Но это не так, две три жильцов против того, чтоб под их окнами открылось заведение, из вытяжек которого будет постоянно пахнуть едой. Да и переделки фасада, канализации здания – тоже не самый приемлемый вариант», – рассказывает один из жильцов дома. Сам Ананьев, между тем, косвенно проблему подтвердил. В интервью Е1.ru он сообщил, что «согласия от коллектива дома я не получил, и 75% не набрал». По словам Ананьева, если в течение месяца у него не получится договориться с ТСЖ, он будет искать новое место для ресторана.

Екатеринбург, Елена Васильева

Екатеринбург. Другие новости 09.11.18

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