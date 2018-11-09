Жительница Березовского за восемь месяцев прописала у себя 468 мигрантов

Мировой суд в Березовском приговорил местную жительницу Эльвиру Козлову к штрафу размером 250 тысяч рублей за фиктивную регистрацию гастарбайтеров. За восемь месяцев, с июня 2017 года по февраль 2018 года, женщина прописала по трем адресам 468 граждан среднеазиатских республик.

Как сообщили в пресс-службе свердловской прокуратуры, подсудимая зарегистрировала 175 иностранцев в садовом домике СНТ № 20 в поселке Монетный, в квартире по улице Гагарина на учет встали 171 человек, а в квартире по улице Первомайская – еще 122 мигранта. Эти факты были установлены во время прокурорской проверки в феврале нынешнего года, после которой в отношении Козловой было возбуждено уголовное дело.

Во время расследования выяснилось, что иностранцы по этим адресам не проживали: садовый участок и подходы к нему были завалены снегом, который в течение зимы не убирали, а квартиры использовались Козловой для собственных нужд. Версия правоохранителей подтвердилась показаниями нескольких мигрантов, которых удалось разыскать. Кроме того, в материалах уголовного дела имелись собственноручно заполненные подсудимой документов на регистрацию. Несмотря на эти факты, Козлова вину в совершении преступления не признала. Тем не менее, суд вынес приговор, вняв доводам гособвинения.

Березовский, служба информации РИА «Новый День»

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