Рейсы из Екатеринбурга в горнолыжный Сочи станут ежедневными

Авиакомпания «Уральские авиалинии» запускает дополнительные рейсы в горнолыжный Сочи. Из Екатеринбурга вылеты станут ежедневными. Пассажиры смогут бесплатно провезти с собой, кроме багажа, один комплект горнолыжного снаряжения.

Как сообщили в пресс-службе авиакомпании «Уральские авиалинии», дополнительные рейсы появятся накануне Нового года и будут осуществляться до весны. Так, с 25 декабря рейс из Екатеринбурга в Сочи станет ежедневным: к существующим добавятся вылеты по вторникам и субботам. Билеты будут стоить от 4100 рублей.

Также увеличится количество рейсов из Самары (со 2 января кроме пятницы и воскресенья добавится рейс в среду) и из Челябинска (с 3 января к рейсам по понедельникам и пятницам добавятся рейсы по четвергам).

Пассажиры рейсов по сочинскому направлению помимо багажа и ручной клади могут провезти бесплатно один комплект горнолыжного снаряжения весом до 23 кг (кроме тарифа «Промо»).

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

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