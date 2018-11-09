В Первоуральске назначили нового начальника полиции вместо задержанного Грехова

В Первоуральске назначили временно исполняющего обязанности начальника ОМВД города. Им стал подполковник Владимир Хомяков, заместитель Грехова.

Напомним, что нынешний начальник Олег Грехов был задержан по подозрению в коррупции, ему предъявили обвинение по п. «в» ч. 5 ст. 290 УК РФ «Получение взятки», а сегодня суд отправил его в СИЗО на два месяца на время следствия. При этом из органов Грехова пока не уволили ‒ он отстранен от должности на время служебной проверки, которая проводится силами СБ областного полицейского главка.

Грехов в суде рассказал, в какой взятке его подозревают

Екатеринбург, Екатерина Норсеева

Екатеринбург. Другие новости 09.11.18

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