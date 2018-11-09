Работники ТЦ «Мегаполис»: «прорвало трубу – вода хлынула с потолка» (ФОТО)

Сегодня днем в ТЦ «Мегаполис» произошел потоп. Вода хлынула с потолка в зоне фуд-корта на третьем этаже. Работники магазинов сейчас устраняют последствия. Сотрудники МЧС пояснили, что в здании полностью отключили водоснабжение.

Работники магазинов рассказывают, что вода полилась в разгар рабочего дня, она была теплой, но не кипяток, передает корреспондент РИА «Новый День». Основной поток воды намочил стеллажи с игрушками. «Много что промокло. И одежда моя, и сапоги. В чем домой пойду, даже не знаю. Мне кажется, это противопожарная система сработала. Грязная вода лилась», – рассказывает продавщица.

Заместитель начальника 8 пожароспасательной части Екатеринбурга Денис Акулов, находившийся на месте ЧП, опроверг версию о том, что сработала противопожарная система. «Сигнал был, что прорвало трубу с водой. Сейчас все устранили. Отключили все водоснабжение. Сами выясняют, что у них произошло», – сообщил Акулов.

Сейчас торговый центр работает в обычном режиме.

Екатеринбург, служба информации

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