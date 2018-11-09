В гордуму Екатеринбурга внесен бюджет-2019 с дефицитом в 1 миллиард рублей

Гордума Екатеринбурга приступает к рассмотрению проекта муниципального бюджета на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов. Финансовый документ будет представлен депутатам 13 ноября в рамках информационного часа. Докладчиками выступят и.о. начальника департамента финансов Анна Турунцева и заместитель министра экономики региона Андрей Корюков.

Как сообщает пресс-служба мэрии, доходы бюджета-2019 определены в размере почти 41 миллиарда рублей, а объем расходов запланирован в сумме близкой к 43 миллиардам.

От вышестоящих бюджетов Екатеринбург получит 17,4 миллиарда рублей, остальные доходы сформированы на основе НДФЛ и других налогов, аренды муниципального имущества.

Расходы казны распределились следующим образом: образование – 22 миллиарда, дорожное хозяйство – 5,4 миллиарда, социальная политика – 3,9 миллиарда, ЖКХ – 2,4 миллиарда, транспорт – 1,8 миллиарда, здравоохранение – 1,5 миллиарда, культура – 1,4 миллиарда.

Напомним, депутаты обсудят бюджет сначала в профильных комиссиях, затем рассмотрят документ в двух чтениях на заседании городской думы.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

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