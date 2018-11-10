В 2018 году в Свердловской области убыль населения увеличилась вдвое. Согласно информации Свердовскстата, за девять месяцев этого года умерли 44 тысячи 250 человек, а родились – 38 тысяч 124. Естественная убыль составила 6 тысяч 126 человек.

В прошлом году с января по сентябрь умерли 43 тысячи 777 человек, а родились 40 тысяч 226, и убыль составляла 3 тысячи 551 человек.

Екатеринбург, Елена Сычева

Екатеринбург. Другие новости 09.11.18

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