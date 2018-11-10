На УВЗ горел цех

На Уралвагонзаводе вечером 10 декабря произошёл пожар. Как сообщили «Новому Дню» в пресс-службе предприятия, в 22.12 поступило сообщение о возгорании в цехе, расположенном на улице Восточное шоссе в Нижнем Тагиле. Горел цех 380, специализирующийся на производстве продукции гражданского назначения – железнодорожных тележек.

До прибытия пожарно-спасательных подразделений здание покинули 82 человека. Пострадавших нет. Возгорание не представляет опасности и не несет угрозы жизни людей и производственному процессу. Внутри цеха задымление.

Площадь пожара составила 40 кв.м, горела кровля цеха. Открытое горение ликвидировано в 23.21 (мест). Оборудование не пострадало.

В тушении пожара были задействованы 9 единиц пожарно-спасательной техники, 27 человек личного состава. Причина пожара пока устанавливается.

Екатеринбург, Елена Васильева

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