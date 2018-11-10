российское информационное агентство 18+

Ямал – Спецпроект

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Воскресенье, 11 ноября 2018, 01:05 мск

Новости Екатеринбург

Темы дня, Новости дня, Новости кратко, Анонсы, Интервью, Слухи, Видео, Рабкрин, Уикенд, Спецпроекты

На УВЗ горел цех

На Уралвагонзаводе вечером 10 декабря произошёл пожар. Как сообщили «Новому Дню» в пресс-службе предприятия, в 22.12 поступило сообщение о возгорании в цехе, расположенном на улице Восточное шоссе в Нижнем Тагиле. Горел цех 380, специализирующийся на производстве продукции гражданского назначения – железнодорожных тележек.

До прибытия пожарно-спасательных подразделений здание покинули 82 человека. Пострадавших нет. Возгорание не представляет опасности и не несет угрозы жизни людей и производственному процессу. Внутри цеха задымление.

Площадь пожара составила 40 кв.м, горела кровля цеха. Открытое горение ликвидировано в 23.21 (мест). Оборудование не пострадало.

В тушении пожара были задействованы 9 единиц пожарно-спасательной техники, 27 человек личного состава. Причина пожара пока устанавливается.

Екатеринбург, Елена Васильева

Екатеринбург. Другие новости 10.11.18

В Свердловской области убыль населения увеличилась вдвое. / В гордуму Екатеринбурга внесен бюджет-2019 с дефицитом в 1 миллиард рублей. / Работники ТЦ «Мегаполис»: «прорвало трубу – вода хлынула с потолка» (ФОТО). Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2018, РИА «Новый День»

В рубриках

Екатеринбург, Урал, Россия,

Новости партнеров