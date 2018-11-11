Саратовский депутат побил в аргентинца в Екатеринбурге

Депутат саратовской городской думы Артем Чеботарев побил в Екатеринбурге аргентинца Хавьера Франсиско Масиеля. Все было в рамках закона – поединок был боксерским, проходил на ринге, а на кону стоял чемпионский титул по версии WBO Intercontinental. По итогам 10 раундов судьи отдали победу депутату.

Отметим, что он является бронзовым призером чемпионата мира 2013 года и чемпион Европы 201-го. Чеботарев выступал на Олимпийских играх в Рио-де-Жанейро в 2016-м, но проиграл в первом же бою.

Екатеринбург, Елена Сычева

Екатеринбург. Другие новости 10.11.18

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