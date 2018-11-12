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Понедельник, 12 ноября 2018, 12:25 мск

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В Свердловской области установили предельный размер платы за детский сад

И.о. губернатора Свердловской области Алексей Орлов утвердил новые предельные тарифы за услуги муниципальных детских садов.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», самые дорогие детсады оказались даже не в областном центре, а в Первоуральске – 3380 рублей в месяц за дошкольное учреждение с полным рабочим днем. На втором месте Полевской: 3345. За полный день в екатеринбургском детском саду родители должны платить 3240 рублей в месяц. Если предусмотрен круглосуточный режим – 3730 рублей. Примерно такая же стоимость в Верхней Пышме.

Самые дешевые детсады – в Качканаре: 1947 рублей в месяц.

Напомним, в 2016 году за детский сад в Екатеринбурге нужно было отдать 2980 рублей, а в 2015 году – 2150.

Екатеринбург, служба информации

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