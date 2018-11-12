Сегодня начнется финальное голосование за выбор нового имени для Кольцово

Сегодня начнется финальное голосование за выбор нового имени для аэропорта Кольцово, передает «Новый День». К 12 ноября из лонг-листа, состоящего из десяти имен, организаторы конкурса должны были выбрать три имени ‒ по результатам социологических опросов. Из этого списка все желающие могут выбрать одно и проголосовать ‒ на сайте, в социальных сетях или по телефону горячей линии 8-800-707-93-17.

Впрочем, в настоящее время на сайте великиеимена.рф еще нет шорт-листа, дозвониться до операторов горячей линии также не представляется возможным ‒ никто не берет трубку.

Екатеринбуржцы о новом имени для Кольцово

Екатеринбург, Елена Сычева

Екатеринбург. Другие новости 12.11.18

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