Ремонтные бригады ЕТК устраняют повреждения на ул. Победы и ул. Крауля

В Екатеринбурге минувшей ночью на теплосетях были зафиксированы 2 аварии – на улице Победы и на улице Крауля. Как отмечают в ЕТК, повреждения на теплотрассах сопровождались выходом воды на поверхность.

Сейчас последствия аварий устраняются. Отключения ГВС и отопления не планируется, но температуру теплоносителя снизят для близлежащих домов. Температура подаваемой воды составит около плюс 50-ти градусов.

Как только бригады закончат земляные работы, будет определен срок окончания работ.

В энергокомпании принесли извинения жителям за доставленные неудобства, вызванные необходимостью максимально привести теплотрассы в порядок в преддверии зимних холодов. Для того, чтобы обеспечить надежность теплоснабжения потребителей, ЕТК проводит круглогодичный контроль состояния всего теплосетевого комплекса, отметили в компании.

Екатеринбург, Служба информации

Екатеринбург. Другие новости 12.11.18

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