Сегодня уральцы отмечают «синичкин праздник»

12 ноября народный календарь отмечает «синичкин праздник» – день прилета первых «зимних птиц»: синиц, щеглов, снегирей, соек, чечеток и свиристелей.

Между тем, как удалось выяснить «Новому Региону», синицы на Урал уже прилетели. Для их подкормки зимой горожане могут соорудить кормушки: обычно синицы лакомятся хлебом, зернами, любят есть сало.

По наблюдениям орнитологов, в последнее время некоторые виды птиц, кочующие из региона в регион в зависимости от погодных условий и наличия кормовой базы, стали оседлыми. К ним не так давно стали принадлежать не только дрозды-рябинники и грачи, но даже снегири.

Птицы, прилет которых можно ожидать в холодный период – свиристели. Их постоянным местом обитания являются северные и таежные районы. Существует примета, что появление свиристелей предвещает морозы.

Екатеринбург, Елена Васильева

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