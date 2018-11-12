Сегодня уральцы отмечают «синичкин праздник»

12 ноября народный календарь отмечает «синичкин праздник» – день прилета первых «зимних птиц»: синиц, щеглов, снегирей, соек, чечеток и свиристелей.
Между тем, как удалось выяснить «Новому Региону», синицы на Урал уже прилетели. Для их подкормки зимой горожане могут соорудить кормушки: обычно синицы лакомятся хлебом, зернами, любят есть сало.
По наблюдениям орнитологов, в последнее время некоторые виды птиц, кочующие из региона в регион в зависимости от погодных условий и наличия кормовой базы, стали оседлыми. К ним не так давно стали принадлежать не только дрозды-рябинники и грачи, но даже снегири.
Птицы, прилет которых можно ожидать в холодный период – свиристели. Их постоянным местом обитания являются северные и таежные районы. Существует примета, что появление свиристелей предвещает морозы.
Екатеринбург, Елена Васильева
Екатеринбург. Другие новости 12.11.18
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