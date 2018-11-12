«О приостановке речи не идет», ‒ на УВЗ прокомментировали ситуацию с выпуском инновационных вагонов

Газета «Ведомости» со ссылкой на представителя Уралвагонзавода опубликовала информацию о приостановке выпуска инновационных вагонов до мая 2019 года. По словам собеседника издания, на конвейере предприятия «проблематично одновременно выпускать инновационные и стандартные вагоны». «Производство спланировано следующим образом: получили крупные заказы на один вид продукции – реализуем их, в это время формируется пакет заказов на другой», – цитирует газета представителя УВЗ.

Как пояснили «Новому Дню» на предприятии, говорить о приостановке некорректно. «Это плановая работа по загрузке производства. Спрос на данный момент высокий на всю номенклатуру продукции УВЗ, поэтому мы планируем загрузку производства стратегически ‒ на длительное время. Мы говорим не о приостановке, а о выпуске одного вида продукции, чтобы потом перейти к другому, вернуться к инновационному. Для нас очень важна стабильная работа, в соответствии с этим формируем загрузку производства, спрос есть и очень хороший», ‒ пояснил собеседник агентства.

Екатеринбург, служба информации

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