В субботу в ЦПКиО откроется каток

Сотрудники ЦПКиО имени В.В. Маяковского начали заливать каток на центральной аллее парка. По информации пресс-службы, работы завершатся к концу недели, и в субботу, 17 ноября, каток заработает.

В выходные, 17 и 18 ноября, вход на каток со своими коньками будет бесплатным, прокат коньков стоит 100 рублей.

Ранее сообщалось, что каток откроется неделей позже – 25 ноября.

Екатеринбург, служба информации

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