В Екатеринбурге установили таблички, запрещающие выход на лед

Коммунальщики расставили на водоемах Екатеринбурга около 80 предупреждающих табличек об опасности выхода на лед. Красные аншлаги появились по периметру городского пруда, на озере Шарташ и на береговой линии Нижне-Исетского пруда, сообщили в пресс-службе мэрии. Обычно рабочие устанавливают таблички в тех местах, где люди чаще всего пытаются сократить путь.

Спасатели напоминают, что особо опасен белый или с желтоватым оттенком матовый лед – такой цвет он приобретает во время оттепели, изморози или дождя. Также следует помнить, что зимний покров на городских водоемах всегда менее прочный, чем в загородных прудах. В ноябре выходить на лед опасно для жизни, так как корка еще слишком тонкая. По словам специалистов, большинство происшествий на льду происходят по вине самих жителей и их безответственного отношения к собственной безопасности.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

Екатеринбург. Другие новости 12.11.18

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