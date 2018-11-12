В Екатеринбурге вымогатели вывезли молодого человека в лес в багажнике и стреляли в него из «калаша» (ФОТО)

В Екатеринбурге полицейские задержали банду вымогателей, которые устроили киношные разборки со стрельбой. Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Свердловской области, жертвой был выбран 21-летний мужчина, с которого требовали 20 тысяч рублей. Завязкой истории стала ссора между молодым человеком и его знакомой на вечеринке. Конфликт произошел только на словах, но вскоре от нее пришла смс с требованием заплатить деньги за пропавшие во время застолья 10 тысяч рублей. При этом девушка требовала сумму в два раза больше и назначила ему встречу. На месте молодого человека ждала компания мужчин, один из которых был вооружен «предметом, похожим на автомат Калашникова». Молодому человеку брызнули в лицо из перцового баллончика и избили. «Нападавшие обвиняли его в том, что он, уходя от своей знакомой, впустил неизвестного мужчину, после чего и пропали деньги», ‒ рассказал руководитель пресс-службы ГУ МВД России по Свердловской области Валерий Горелых.

Затем вымогатели бросили своего пленника в багажник и вывезли за город. Там от него снова потребовали деньги, но платить он отказался ‒ тогда его пригрозили убить. Вымогатели открыли стрельбу вблизи головы жертвы, а после ранили в ногу. «Мужчине дали срок, чтобы он вернул деньги с процентами, затем оставили одного в лесу и уехали. Добравшись на попутках домой, потерпевший сообщил о случившемся представителям МВД», – сообщил Горелых.

В итоге сотрудники отдела по борьбе с организованной преступностью угрозыска совместно с работниками центра «Э» задержали трех вымогателей ‒ владельца оружия и его подельников. Все трое признались в содеянном, им уже предъявлены обвинения по п. «а» и «в» ч. 2 ст. 163 УК РФ, до суда они будут находиться под подпиской о невыезде.

«У сотрудников полиции имеются веские основания предполагать, что это не единственный факт вымогательства денежных средств на счету подозреваемых. Всем, кто мог аналогичным образом пострадать, просьба обратиться в ОБОП УУР ГУ МВД по Свердловской области. Контактный телефон: 8 (343) 297-55-55», ‒ добавили в полиции.

Екатеринбург, Елена Сычева

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