Авиабилеты в Баку, Париж, Пекин и другие города подешевели на 30%

Авиакомпания «Уральские авиалинии» запустила осеннюю распродажу по международным направлениям, в том числе для туристов из Екатеринбурга. До 18 ноября при покупке билетов в Баку, Париж, Пекин, Прагу и Рим действуют скидки до 30%.

Акция действует с 12 по 18 ноября при покупке билетов на официальном сайте www.uralairlines.com, в мобильном приложении Ural Airlines или через call-центр. Из Екатеринбурга улететь по сниженным ценам можно в столицу Франции и Азербайджана, в грузинский Тбилиси и китайский Харбин, в Тель-Авив, Прагу и Рим. Кроме того, можно подобрать себе билеты с вылетом из аэропортов Москвы. Полный список направлений есть на специальной странице акции.

Как уточнили в пресс-службе авиакомпании, акция действует на вылеты с 12 ноября по 25 декабря и с 3 января по 20 февраля для рейсов со стыковкой в Москве и Екатеринбурге, и с 12 ноября по 20 февраля для прямых рейсов. Для участников программы «Крылья» скидки распродажи суммируются с бонусами программы.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

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