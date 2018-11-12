В Кольцово таможенники отобрали у качков анаболики

В аэропорту Кольцово дважды за неделю у пассажиров, прибывших в Екатеринбург из-за рубежа, пришлось изымать анаболические стероиды. Как сообщили в пресс-службе Уральского таможенного управления, первый инцидент произошел с пассажирами, прибывшими из Дубая. Сразу трое из них провозили подозрительные ампулы и таблетки. «Мужчины пояснили, что они спортсмены, и лекарственные средства им необходимы для качественного прироста мышечной массы, к тому же организм быстрее восстанавливается после изнурительных тренировок», ‒ рассказали в пресс-службе ведомства.

Спустя несколько дней у мужчины, прилетевшего из Праги, также нашли флакон и 25 таблеток с анаболическими стероидными препаратами. «Все вещества изъяли для проведения таможенной экспертизы, которая подтвердила, что люди пытались провезти сильнодействующие стероиды, содержащие точный аналог тестостерона. Все материалы таможенники направили в полицию. Нарушителей привлекут к административной ответственности», ‒ добавили в таможенном управлении.

Там напомнили, что физические лица могут провозить сильнодействующие вещества, но лишь в ограниченных количествах и только при наличии рецепта, справки от врача или выписка из истории болезни. Кроме того, лекарства необходимо декларировать.

Екатеринбург, Елена Сычева

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