Свердловчанин отметил рождение ребенка убийством собутыльника и сбежал (ФОТО)

В Березовском раскрыто убийство, совершенное неделю назад.

Как сообщили РИА «Новый День» в СУ СКР, тело мужчины 1982 года рождения с ножевыми ранениями было найдено 6 ноября 2018 года в частном доме под Березовским. В ходе следствия была установлена причастность к преступлению мужчины 1985 г.р., которого найти по месту жительства не удалось. Потом сыщики сумели выяснить, что подозреваемый скрылся в Чувашской Республике, а именно в городе Чебоксары. 9 ноября он был задержан, а на следующий день его доставили в город Берёзовский.

По версии следствия, 5 ноября 2018 года подозреваемый отмечал со знакомым рождение ребёнка. В ходе возлияний мужчины поссорились, и злоумышленник схватился за нож.

Пресс-секретарь областного полицейского главка Валерий Горелых добавил, что личность подозреваемого была оперативно установлена сыщиками уголовного розыска ОВД г. Берёзовский. «Как оказалось, он подался в бега в надежде залечь на дно в другом субъекте РФ. В этот регион оперуполномоченные направили ориентировку, по которой наши коллегии из Чувашии и задержали мужчину. После чего полицейские из Берёзовского доставили подозреваемого по месту совершения преступления. Гражданин, о котором идет речь, и ранее был не в ладах с законом, он имеет судимость за хищение леса», – рассказал Горелых.

Березовский, служба информации

Березовский. Другие новости 12.11.18

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