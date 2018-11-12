К концу недели в Екатеринбурге потеплеет и пойдет снег

По прогнозу синоптиков, морозная погода в Екатеринбурге сохранится до конца рабочей недели. Самым холодным станет вторник ‒ ночью столбики термометров опустятся до -8 градусов, днем поднимутся до – 4. В среду и четверг по ночам будет около -6 градусов, днем -2…-3, сообщает Гидрометцентр России.

В пятницу днем потеплеет до -1 градуса, пойдет снег. Такая же погода простоит все выходные.

Первоуральск, Елена Сычева

Первоуральск. Другие новости 12.11.18

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