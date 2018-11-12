25-летний хакер из Перми предстанет перед судом за кражу денег с банковской карты свердловчанки

Красноуфимский районный суд рассмотрит уголовное дело против 25-летнего программиста из Перми, обвиняемого в телефонном мошенничестве. По версии следствия, молодой человек обманом забрал более 50 тысяч рублей у женщины, пытавшейся продать через интернет швейную машину.

Как сообщили в пресс-службе областной прокуратуры, подсудимый позвонил по телефону в объявлении о продаже, имитируя женский голос, и договорился с жительницей Красноуфимска о покупке. Под предлогом внесения оплаты за товар хакер узнал номер банковской карты потерпевшей. Он попросил женщину подойти к банкомату и выполнить несколько манипуляций по его указаниям. Таким способом пермяк смог от ее имени зарегистрироваться в сервисе «онлайн-банк». Затем под видом перевода денег на карту женщины, подсудимый на самом деле перекинул деньги с одного ее счета на другой, а потом убедил свердловчанку вернуть ему якобы ошибочно перечисленную сумму. В итоге добычей программиста стали 54 130 рублей.

Против мужчины было возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 159 УК РФ. Обвиняемому грозит до 5 лет лишения свободы.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

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