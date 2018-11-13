«Автомобилист» потерпел второе поражение из 27 матчей сезона

Победная серия ХК «Автомобилист» прервалась поражением в выездном матче против питерского СКА. Накануне вечером уральцы уступили сопернику со счетом 2:5. Это всего лишь второй проигранный матч екатеринбуржцев за 2,5 месяца регулярного чемпионата КХЛ.

Поединок в Санкт-Петербурге сложился крайне неудачно для «Автомобилиста». Гости за 50 минут пропустили пять шайб и только под концовку третьего периода смогли найти ключ к воротам питерцев. В составе СКА отметились Наиль Якупов, Алексей Кручинин и Максим Карпов, оформивший хет-трик. Ответные шайбы «Автомобилиста» на счету нападающих Дэна Секстона и Найджела Доуса.

Главный тренер екатеринбургского клуба Андрей Мартемьянов, кажется, впервые в сезоне раскритиковал своих подопечных. «К сожалению, никого из своих игроков выделять не могу. Большие претензии к атаке и к игре обороны. СКА наглядно показал, как надо играть и готовиться. Они вышли на поле биться за победу, мы же – поиграть в хоккейчик. Результат – 2:5, хороший урок на будущее», – сказал наставник на пресс-конференции после проигранного матча. Тем не менее, «Автомобилист» остается лидером КХЛ. В активе екатеринбуржцев 50 очков. Второе место принадлежит ЦСКА, и у москвичей пока только 42 очка.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

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