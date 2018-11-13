В Екатеринбурге по подозрению в убийстве задержали пермяка, перевозившего на поезде килограмм гашиша

На станции Екатеринбург-Пассажирский полицейские задержали пермяка, которого подозревают в убийстве. С собой у мужчины оказались 10 брикетов гашиша.

В лесу на территории Мотовилихинского района города Перми 5 ноября нашли труп местной жительницы, пермские силовики оперативно установили личность предполагаемого убийцы. Это 22-летний парень, уже успевший несколько раз отбыть наказание в колонии за угон автомобиля, хищение чужого имущества и грабеж. Затем стало известно, что пермяк едет на поезде № 377 сообщением «Новый Уренгой – Казань». Уральским оперативникам фамилия преступника была знакома – он находился под наблюдением из-за подозрения в наркоторговле.

Мужчину задержали, когда поезд приехал в Екатеринбург. При себе у него нашли 10 брикетов гашиша общим весом более килограмма. Как сообщили в пресс-службе УТ МВД по УрФО, возбуждено уголовное дело по ч.3 ст.30, пунктом «г» ч.4 ст.228.1 УК РФ (покушение на незаконный сбыт наркотических веществ в крупном размере). Подозреваемого отвезли в Пермь и отправили в СИЗО. Делом об убийстве занимаются в СУ СК по Пермскому краю.

Екатеринбург, служба информации

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