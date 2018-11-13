«Упрощенка ведёт себя хорошо»: Кулаченко объяснила новый налоговый закон

Свердловское заксобрание приняло в первом чтении законопроект об изменении норматива зачислений в муниципальные бюджеты некоторых видов налоговых и акцизных платежей.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», с нового года в местные бюджеты будет поступать не 15, а 30 процентов от поступлений по упрощенной системе налогообложения (УСН), а также 50 процентов акцизов от продажи пива местных производителей. По словам министра финансов Галины Кулаченко, эта мера поможет повысить доходы местных бюджетов, так как УСН, в отличие от НДФЛ, показывает стабильную положительную динамику. По подсчётам Минфина, изменения в закон позволят муниципалитетам получить дополнительно около 4,5 млрд рублей.

Екатеринбург, служба информации

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