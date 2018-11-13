В Екатеринбурге ищут водителя машины, сбившего ребенка и скрывшегося

В Екатеринбурге ГИБДД ищет очевидцев ДТП, в котором пострадал ребенок. Инцидент случился вчера в 07:55 возле дома на улице Николая Никонова, 4. Машина поворачивала налево на зеленый сигнал светофора, но не уступила дорогу 11-летнему мальчику, который шел в школу. Ребенок двигался на разрешающий сигнал светофора. «После ДТП водитель с места происшествия уехал. Мальчик с ушибами тела и ссадинами лица обратился за медицинской помощью в лечебное учреждение», ‒ сообщили в пресс-службе управления ГИБДД.

Марку машины ребенок не запомнил, поэтому в Госавтоинспекции ищут свидетелей ДТП. Очевидцев просят обращаться по телефону +7(950) 201-27-89, на линию «02» или предоставить информацию в городское управление ГИБДД по адресу Кишиневская, 35, кабинет № 2. Конфиденциальность гарантируется.

Екатеринбург, Елена Сычева

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